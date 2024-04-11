Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: справа у суді, депутат може сісти довічно

Що відомо про справу

Нагадаємо, 15 грудня 2023 року депутата Керецьківської сільради підірвав у сесійній залі три бойові осколкові гранати РГД-5 та Ф-1. Внаслідок вибуху 26 громадян включно з депутатом отримали поранення. Двоє постраждалих померли у лікарні.

За даними слідства, у той день фігурант намагався вплинути на ухвалення рішень із кадрових та бюджетних питань, які приймало керівництво громади. Не досягнувши "бажаного" результату, він приніс до сесійної зали три гранати та підірвав їх.

У Міністерстві внутрішніх справ зазначали, що депутат заздалегідь готувався до теракту. Правоохоронці знайшли відповідні докази.

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