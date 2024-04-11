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Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: справа у суді, депутат може сісти довічно

Фото: справу про підрив гранат у сільраді на Закарпатті передали до суду (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Справу про підрив гранат у сільраді у Закарпатській області передали до суду. Депутату, який вчинив підрив, загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

СБУ зазначає, що слідчі завершили розслідування справи. Обвинувачення направили до суду. 

Депутат Керецьківської сільської ради звинувачується у терористичному акті (ч. 3 ст. 258 ККУ) та носінні, зберіганні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ).

Служба безпеки зазначає, що фігурант перебуває під вартою, йому загрожує довічний термін за ґратами.

 

Що відомо про справу

Нагадаємо, 15 грудня 2023 року депутата Керецьківської сільради підірвав у сесійній залі три бойові осколкові гранати РГД-5 та Ф-1. Внаслідок вибуху 26 громадян включно з депутатом отримали поранення. Двоє постраждалих померли у лікарні.

За даними слідства, у той день фігурант намагався вплинути на ухвалення рішень із кадрових та бюджетних питань, які приймало керівництво громади. Не досягнувши "бажаного" результату, він приніс до сесійної зали три гранати та підірвав їх.

У Міністерстві внутрішніх справ зазначали, що депутат заздалегідь готувався до теракту. Правоохоронці знайшли відповідні докази.

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