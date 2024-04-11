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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: дело в суде, депутат может сесть пожизненно

Фото: дело о подрыве гранат в сельсовете на Закарпатье передали в суд (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Дело о подрыве гранат в сельсовете в Закарпатской области передали в суд. Депутату, совершившему подрыв, грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ отмечает, что следователи завершили расследование дела. Обвинение было направлено в суд.

Депутат Керецковского сельского совета обвиняется в террористическом акте (ч. 3 ст. 258 УКУ) и ношении, хранении взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ).

Служба безопасности отмечает, что фигурант находится под стражей, ему грозит пожизненный срок за решеткой.

 

 

Что известно о деле

Напомним, 15 декабря 2023 года депутата Керецковского сельсовета подорвал в сессионном зале три боевых осколочных гранаты РГД-5 и Ф-1. В результате взрыва 26 граждан, включая депутата, получили ранения. Двое пострадавших скончались в больнице.

По данным следствия, в тот день фигурант пытался повлиять на принятие решений по кадровым и бюджетным вопросам, которые принимало руководство общины. Не достигнув "желаемого" результата, он принес в сессионный зал три гранаты и подорвал их.

В Министерстве внутренних дел отмечали, что депутат заранее готовился к теракту. Правоохранители обнаружили соответствующие доказательства.

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Служба безопасности УкраиныЗакарпатьеЗакарпатская областьВзрыв