Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: дело в суде, депутат может сесть пожизненно

Что известно о деле

Напомним, 15 декабря 2023 года депутата Керецковского сельсовета подорвал в сессионном зале три боевых осколочных гранаты РГД-5 и Ф-1. В результате взрыва 26 граждан, включая депутата, получили ранения. Двое пострадавших скончались в больнице.

По данным следствия, в тот день фигурант пытался повлиять на принятие решений по кадровым и бюджетным вопросам, которые принимало руководство общины. Не достигнув "желаемого" результата, он принес в сессионный зал три гранаты и подорвал их.

В Министерстве внутренних дел отмечали, что депутат заранее готовился к теракту. Правоохранители обнаружили соответствующие доказательства.

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