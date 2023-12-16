Подрыв гранат в сельсовете. Один из потерпевших умер, дело переквалифицируют, - источник
В больнице скончался один из пострадавших от подрыва гранат в Керецковском сельском совете в Закарпатской области. Правоохранители планируют переквалифицировать дело на теракт, повлекший гибель человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сегодня депутату, взорвавшему гранаты в помещении сельского совета, сообщили о подозрении по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины, то есть теракт, который привел к тяжелым последствиям. Однако теперь, по словам источника, дело планируют переквалифицировать на часть 3 статьи 258 УКУ.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения сроком до 15 лет или даже пожизненное.
Как ранее сообщало РБК-Украина, речь идет о депутате сельского совета от партии "Слуга Народа" Сергее Батрине.
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье
Напомним, вчера в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал три гранаты прямо во время заседания сессии. В результате взрывов пострадали 23 человека, включая подозреваемого.
Среди пострадавших 16 мужчин и 7 женщин от 28 до 68 лет. Они получили ранения разной тяжести, у большинства диагностировали осколочные ранения.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявлял, что депутат заранее готовился к теракту. Правоохранители обнаружили соответствующие доказательства.
Детальнее о ситуации можно узнать в материале РБК-Украина.
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