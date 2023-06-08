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Підрив ГЕС без належної реакції може викликати "тяжкі злочини" Путіна, - МЗС

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Україна, Четвер 08 червня 2023 10:15
Автор: Наталія Гурковська

Якщо підрив Каховської ГЕС залишиться без належної реакції і обмежиться лише "занепокоєнням", це може підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна на "ще більш тяжкі злочини".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter заступника глави МЗС України Андрія Мельника.

За його словами, здійснивши катастрофу такого глобального техногенного масштабу, росіяни "вступили в новий вимір війни", а світова громадськість висловила лише "занепокоєння".

"Але нових каральних заходів проти Кремля не було. Це пожежонебезпечно. Це може спровокувати Путіна на ще більш тяжкі злочини", - зазначив він.

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