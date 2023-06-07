"Їх там немає". Зеленський дорікнув ООН та Червоному Хресту за бездіяльність після підриву ГЕС
Організація Об'єднаних Націй та Червоний хрест не допомагають у ліквідації наслідків підтоплення Херсонської області через підірвану росіянами Каховську ГЕС.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Bild заявив президент України Володимир Зеленський.
За словами президента, такі організації створювались для саме для допомоги у таких бідах. Однак ні ООН, ні Червоний хрест наразі не допомагають Україні боротись з катастрофою.
"Їх тут немає! Хоча катастрофа сталася стільки годин тому, їх там немає. ООН і Червоний Хрест повинні першими бути там, щоб рятувати життя. Бо саме для цього створювалися ці структури", - заявив Зеленський.
Він зауважив, що глибоко розчарований реакцією двох організацій на запити з України щодо допомоги.
"Ми не отримали відповіді. Я в шоці. А якщо реакція і була, то дуже дипломатична", - підкреслив він.
Підрив Каховської ГЕС
В ніч на вівторок, 6 червня, російські загарбники підірвали заміновану Каховську ГЕС. Це призвело до руйнування греблі, частину населених пунктів Херсонської області затопило.
Пропаганда Кремля почала звинувачувати в інциденті Україну, стверджуючи, що причиною руйнування Каховської ГЕС є ракетний удар.
Більш детально про наслідки підриву - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.