Подрыв ГЭС без должной реакции может вызвать "более тяжкие преступления" Путина, - МИД

Если подрыв Каховской ГЭС останется без должной реакции и ограничится только "беспокойством", то это может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина на "еще более тяжкие преступления".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника.

По его словам, совершив катастрофу такого глобального техногенного масштаба, россияне "вступили в новое измерение войны", а мировая общественность выразила лишь "беспокойство".

"Но новых карательных мер против Кремля не последовало. Это пожароопасно. Это может спровоцировать Путина на еще более тяжкие преступления", - отметил он.

Реакция на подрыв Каховской ГЭС

На утро четверга, 8 июня, стало известно, что у президента США Джо Байдена ответственность за подрыв Каховской ГЭС в Украине возлагают на РФ.

На данный момент также известно, что Франция уже должна была отправить (речь шла о подготовке помощи в течение нескольких часов, - ред.) помощь Украине для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, а Мировой банк проведет оценку убытков и потребностей в результате подрыва станции. Кроме того, помощь окажет и ЕС. Первые взносы уже внесли Литва, Германия и Австрия.

На данный момент Украина в срочном порядке ищет пути для эвакуации жителей временно оккупированной территории Херсонской области, которые оказались в зоне подтопления и без возможности выехать. Поскольку захватчики заблокировали выезды из населенных пунктов и эвакуацию не проводят. В частности, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился в международные организации с призывом вмешаться и помочь с эвакуацией людей из оккупированных россиянами территорий Херсонской области, которые страдают от затопления в результате подрыва Каховской ГЭС.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский упрекнул ООН и Красный Крест за бездействие после подрыва ГЭС, которые не помогают в ликвидации последствий подтопления Херсонской области.