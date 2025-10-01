Підприємці скаржаться на відтік працівників: Веніславський про виїзд молоді за кордон

Дозвіл військовозобов'язаним чоловікам 18-22 років залишати Україну змінив ринок праці. Але стратегічно це правильне рішення влади.

Про це заявив член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

Веніславський підтвердив повідомлення підприємців про те, що частина молодих людей звільнилася та виїхала за кордон. За його словами, це створює ситуативні дисбаланси на ринку праці.

"Зараз складно назвати релевантні цифри, оскільки багато людей скористалися можливістю навчання за кордоном. В цілому негативного впливу на економіку не буде", - пояснив він.

Веніславський підкреслив, що ця ситуація має тимчасовий характер. "Ми можемо оцінювати повну картину через пів року чи рік, коли буде зрозуміло, скільки людей повернулося", - зазначив він.

Виїзд молоді нібито не загрожує мобілізації

Депутат від "Слуги народу" переконує, що дозвіл виїзду молоді за кордон не впливає на мобілізаційні процеси, оскільки мобілізаційний вік починається з 25 років.

"Ніякі мобілізаційні процеси під загрозою не перебувають. Відтік молодих людей не створює загрози для безпеки й оборони держави", - підкреслив Веніславський.

Рішення президента розраховане на довгостроковий ефект

Він зазначив, що спрощений виїзд молоді дозволяє здобувати освіту та досвід за кордоном, що в перспективі сприятиме відбудові України після війни.

"Ті молоді люди, які здобувають освіту і досвід за кордоном, потім повернуться і будуть відновлювати нашу країну. Це правильне рішення, яке свідчить, що Україна навіть під час війни залишається відкритою державою та членом майбутнього ЄС", - зазначив депутат.

Веніславський наголосив, дозвіл виїзду молоді є частиною довгострокової стратегії.

"Загалом, я думаю, що це правильне рішення, яке свідчить про те, що Україна, навіть в умовах ведення війни, вона не перетворюється в якусь закриту державу, вона є повноцінним членом майбутнього Європейського Союзу", - сказав він.