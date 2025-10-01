Предприниматели жалуются на отток работников: Вениславский о выезде молодежи за границу
Разрешение военнообязанным мужчинам 18-22 лет покидать Украину изменило рынок труда. Но стратегически это правильное решение власти.
Об этом заявил член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
Вениславский подтвердил сообщения предпринимателей о том, что часть молодых людей уволилась и уехала за границу. По его словам, это создает ситуативные дисбалансы на рынке труда.
"Сейчас сложно назвать релевантные цифры, поскольку многие люди воспользовались возможностью обучения за рубежом. В целом негативного влияния на экономику не будет", - пояснил он.
Вениславский подчеркнул, что эта ситуация носит временный характер. "Мы можем оценивать полную картину через полгода или год, когда будет понятно, сколько людей вернулось", - отметил он.
Выезд молодежи якобы не угрожает мобилизации
Депутат от "Слуги народа" утверждает, что разрешение выезда молодежи за границу не влияет на мобилизационные процессы, поскольку мобилизационный возраст начинается с 25 лет.
"Никакие мобилизационные процессы под угрозой не находятся. Отток молодых людей не создает угрозы для безопасности и обороны государства", - подчеркнул Вениславский.
Решение президента рассчитано на долгосрочный эффект
Он отметил, что упрощенный выезд молодежи позволяет получать образование и опыт за рубежом, что в перспективе будет способствовать восстановлению Украины после войны.
"Те молодые люди, которые получают образование и опыт за рубежом, потом вернутся и будут восстанавливать нашу страну. Это правильное решение, которое свидетельствует, что Украина даже во время войны остается открытым государством и членом будущего ЕС", - отметил депутат.
Вениславский отметил, разрешение выезда молодежи является частью долгосрочной стратегии.
"В общем, я думаю, что это правильное решение, которое свидетельствует о том, что Украина, даже в условиях ведения войны, она не превращается в какое-то закрытое государство, она является полноценным членом будущего Европейского Союза", - сказал он.
Напомним, Кабинет министров Украины 27 августа обнародовал постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 (включительно) лет пересекать границу во время военного положения.
В НБУ уже заявили, что не видят драмы из-за разрешения молодежи мужского пола покидать страну.