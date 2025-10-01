ua en ru
Главная » Бизнес » Экономика

Предприниматели жалуются на отток работников: Вениславский о выезде молодежи за границу

Среда 01 октября 2025 13:13
Предприниматели жалуются на отток работников: Вениславский о выезде молодежи за границу
Автор: Александр Белоус

Разрешение военнообязанным мужчинам 18-22 лет покидать Украину изменило рынок труда. Но стратегически это правильное решение власти.

Об этом заявил член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Вениславский подтвердил сообщения предпринимателей о том, что часть молодых людей уволилась и уехала за границу. По его словам, это создает ситуативные дисбалансы на рынке труда.

"Сейчас сложно назвать релевантные цифры, поскольку многие люди воспользовались возможностью обучения за рубежом. В целом негативного влияния на экономику не будет", - пояснил он.

Вениславский подчеркнул, что эта ситуация носит временный характер. "Мы можем оценивать полную картину через полгода или год, когда будет понятно, сколько людей вернулось", - отметил он.

Выезд молодежи якобы не угрожает мобилизации

Депутат от "Слуги народа" утверждает, что разрешение выезда молодежи за границу не влияет на мобилизационные процессы, поскольку мобилизационный возраст начинается с 25 лет.

"Никакие мобилизационные процессы под угрозой не находятся. Отток молодых людей не создает угрозы для безопасности и обороны государства", - подчеркнул Вениславский.

Решение президента рассчитано на долгосрочный эффект

Он отметил, что упрощенный выезд молодежи позволяет получать образование и опыт за рубежом, что в перспективе будет способствовать восстановлению Украины после войны.

"Те молодые люди, которые получают образование и опыт за рубежом, потом вернутся и будут восстанавливать нашу страну. Это правильное решение, которое свидетельствует, что Украина даже во время войны остается открытым государством и членом будущего ЕС", - отметил депутат.

Вениславский отметил, разрешение выезда молодежи является частью долгосрочной стратегии.

"В общем, я думаю, что это правильное решение, которое свидетельствует о том, что Украина, даже в условиях ведения войны, она не превращается в какое-то закрытое государство, она является полноценным членом будущего Европейского Союза", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров Украины 27 августа обнародовал постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 (включительно) лет пересекать границу во время военного положения.

В НБУ уже заявили, что не видят драмы из-за разрешения молодежи мужского пола покидать страну.

