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Підприємці можуть отримати фіндопомогу на відновлення бізнесу: як подати заявку

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Четвер 10 серпня 2023 15:10
Підприємці можуть отримати фіндопомогу на відновлення бізнесу: як подати заявку Фото: підприємці можуть отримати фіндопомогу на відновлення бізнесу (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Сергій Пишкін

50 українських підприємців, які постраждали від війни, можуть отримати гранти до 10 тисяч євро. Пріоритет надається компаніям, які виготовляють товари першої необхідності, або ж працюють у сфері охорони здоров'я, архітектури або інженерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дія".

Як пише пресслужба, термін подання заявок - до 25 серпня 2023 року.

Які компанії можуть взяти участь:

  • мають від 11 до 49 працівників;
  • власники компанії - громадяни України;
  • не працюють на тимчасово окупованих територіях;
  • не мають дочірніх компаній у Росії, білорусі та інших країнах із санкційного списку;
  • з річним доходом не більше ніж 10 млн євро;

На що можна витратити кошти:

  • закупівлю матеріалів;
  • оренду приміщення;
  • зарплати працівникам;
  • лізинг обладнання;
  • релокацію бізнесу.

Подати заявку можна за посиланням.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що підприємцям для підтримки становлення та розвитку різних сфер діяльності під час війни можуть виплатити від 600 тисяч гривень до 1,2 млн грн.

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