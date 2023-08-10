Підприємці можуть отримати фіндопомогу на відновлення бізнесу: як подати заявку
50 українських підприємців, які постраждали від війни, можуть отримати гранти до 10 тисяч євро. Пріоритет надається компаніям, які виготовляють товари першої необхідності, або ж працюють у сфері охорони здоров'я, архітектури або інженерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дія".
Як пише пресслужба, термін подання заявок - до 25 серпня 2023 року.
Які компанії можуть взяти участь:
- мають від 11 до 49 працівників;
- власники компанії - громадяни України;
- не працюють на тимчасово окупованих територіях;
- не мають дочірніх компаній у Росії, білорусі та інших країнах із санкційного списку;
- з річним доходом не більше ніж 10 млн євро;
На що можна витратити кошти:
- закупівлю матеріалів;
- оренду приміщення;
- зарплати працівникам;
- лізинг обладнання;
- релокацію бізнесу.
Подати заявку можна за посиланням.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що підприємцям для підтримки становлення та розвитку різних сфер діяльності під час війни можуть виплатити від 600 тисяч гривень до 1,2 млн грн.
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