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Предприниматели могут получить финпомощь на восстановление бизнеса: как подать заявку

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Четверг 10 августа 2023 15:10
Предприниматели могут получить финпомощь на восстановление бизнеса: как подать заявку Фото: предприниматели могут получить финпомощь на возобновление бизнес (Виталий Носач, РБК-Украина))
Автор: Сергей Пышкин

50 украинских пострадавших от войны предпринимателей могут получить гранты до 10 тысяч евро. Приоритет предоставляется компаниям, которые производят товары первой необходимости или работают в сфере здравоохранения, архитектуры или инженерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дия".

Как пишет пресс-служба, срок подачи заявок - до 25 августа 2023 года.

Какие компании могут принять участие:

  • имеют от 11 до 49 работников;
  • владельцы компании - граждане Украины;
  • не работают на временно оккупированных территориях;
  • не имеют дочерних компаний в России, Беларуси и других странах из санкционного списка;
  • с годовым доходом не более 10 млн евро;

На что можно потратить средства:

  • закупку материалов;
  • аренду помещения;
  • зарплаты работникам;
  • лизинг оборудования;
  • релокацию бизнеса.

Подать заявку можно по ссылке.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что предпринимателям для поддержки становления и развития разных сфер деятельности во время войны могут выплатить от 600 тысяч гривен до 1,2 млн грн.

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