"Укроборонпром" налагодив серійне виробництво боєприпасів за кордоном: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державний концерн "Укроборонпром" .

Як заявляє пресслужба концерну, міни виготовляються на потужностях однієї з країн-членів НАТО.

Прикметно, що вдосконалена "Укроборонпромом" міна у рази краща за штатну - під час вибуху утворюється у 2-2,5 раза більше осколків, ніж зазвичай. Розміри та форма осколків також кращі за штатні.

"Так, згідно зі стандартом, під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинна сягати 198 од., на відстані 10 метрів - 70 од., а на відстані 15 метрів - 41 од. У боєприпасу, вдосконаленого фахівцями підприємств Укроборонпрому, - це 460, 140 та 69 осколків відповідно", - підкреслює пресслужба.

Артилерійська осколкова міна 82 мм призначена для ураження живої сили ворога з міномета на відстані до 4500 метрів.