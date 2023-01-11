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"Укроборонпром" налагодив серійне виробництво боєприпасів за кордоном: що відомо

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Україна, Середа 11 січня 2023 17:15
"Укроборонпром" налагодив серійне виробництво боєприпасів за кордоном: що відомо Фото: "Укроборонпром" розпочав серійний випуск 82 мм боєприпасів для мінометів (t.me.bpz.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

Державний концерн "Укроборонпром" розгорнув серійне виробництво 82 мм осколкових мін за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державний концерн "Укроборонпром".

Як заявляє пресслужба концерну, міни виготовляються на потужностях однієї з країн-членів НАТО.

Прикметно, що вдосконалена "Укроборонпромом" міна у рази краща за штатну - під час вибуху утворюється у 2-2,5 раза більше осколків, ніж зазвичай. Розміри та форма осколків також кращі за штатні.

"Так, згідно зі стандартом, під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинна сягати 198 од., на відстані 10 метрів - 70 од., а на відстані 15 метрів - 41 од. У боєприпасу, вдосконаленого фахівцями підприємств Укроборонпрому, - це 460, 140 та 69 осколків відповідно", - підкреслює пресслужба.

Артилерійська осколкова міна 82 мм призначена для ураження живої сили ворога з міномета на відстані до 4500 метрів.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що українські розробники створили унікальний дрон-камікадзе. Дальність його польоту становить близько тисячі кілометрів, а вага всього 75 кілограмів.

Крім того, ми писали, що Міноборони показало перші снаряди 152 мм, виготовлені "Укроборонпромом".

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що "Укроборонпром" налагодив виробництво снарядів різного калібру, наразі вирішується питання нарощення обсягів. При цьому партнери України допомагають нашим військовим поставками калібру 155 мм.

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