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Український ударний дрон з дальністю ураження понад 1000 км завершив низку випробувань у повітрі

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Україна, П'ятниця 13 січня 2023 18:01
Український ударний дрон з дальністю ураження понад 1000 км завершив низку випробувань у повітрі Фото: державний "Укроборонпром" провів низку випробувань нового ударного дрона у повітрі (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

Державний концерн "Укроборонпром" завершив низку випробувань у повітрі українського ударного дрона з дальністю ураження понад 1000 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речниці ДК "Укроборонпром" Наталії Сад на брифінгу в Media Center Україна.

"Розробка українського ударного дрона дальністю 1000 км і можливим корисним навантаженням до 75 кг досягла такого етапу, коли про нього не можна нічого говорити", - повідомила Сад.

У жовтні 2022 року в "Укроборонпромі" повідомили, що завершують розробку ударного безпілотника, який має зазначені характеристики.

"Ми максимально прискорили виробництво першого зразка, випробували його в повітрі та готуємося до наступного етапу - демонстрації можливостей цього комплексу керівництву Сил безпеки та оборони нашої держави", - наголосила Сад.

Днями РБК-Україна повідомляло, що державний концерн "Укроборонпром" розгорнув серійне виробництво 82 мм осколкових мін за кордоном.

Крім того, ми писали, що Міноборони показало перші снаряди 152 мм, виготовлені "Укроборонпромом".

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що "Укроборонпром" налагодив виробництво снарядів різного калібру, наразі вирішується питання нарощення обсягів. При цьому партнери України допомагають нашим військовим поставками калібру 155 мм.

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