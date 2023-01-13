Український ударний дрон з дальністю ураження понад 1000 км завершив низку випробувань у повітрі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речниці ДК "Укроборонпром" Наталії Сад на брифінгу в Media Center Україна.

"Розробка українського ударного дрона дальністю 1000 км і можливим корисним навантаженням до 75 кг досягла такого етапу, коли про нього не можна нічого говорити", - повідомила Сад.

У жовтні 2022 року в "Укроборонпромі" повідомили, що завершують розробку ударного безпілотника, який має зазначені характеристики.

"Ми максимально прискорили виробництво першого зразка, випробували його в повітрі та готуємося до наступного етапу - демонстрації можливостей цього комплексу керівництву Сил безпеки та оборони нашої держави", - наголосила Сад.