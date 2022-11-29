Міноборони показало перші снаряди 152 мм, виготовлені "Укроборонпромом"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України

Військові уточнюють, що перші 152 мм снаряди українського виробництва надійдуть адресатам за кілька днів.

"Державний концерн "Укроборонпром" підготував цінні подарунки для окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що "Укроборонпром" налагодив виробництво снарядів різного калібру, наразі вирішується питання нарощення об'ємів. При цьому партнери України допомагають нашим військовим поставками калібру 155 мм.

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