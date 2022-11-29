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Міноборони показало перші снаряди 152 мм, виготовлені "Укроборонпромом"

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Україна, Вівторок 29 листопада 2022 13:03
Міноборони показало перші снаряди 152 мм, виготовлені "Укроборонпромом" Фото: ЗСУ показали перші снаряди калібру 152 мм від "Укроборонпрому" (ілюстрація/facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові показали перші снаряди калібру 152 мм, виготовлені "Укроборонпромом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України

"Державний концерн "Укроборонпром" підготував цінні подарунки для окупантів", - йдеться у повідомленні.

Міноборони показало перші снаряди 152 мм, виготовлені &quot;Укроборонпромом&quot;

Військові уточнюють, що перші 152 мм снаряди українського виробництва надійдуть адресатам за кілька днів.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що "Укроборонпром" налагодив виробництво снарядів різного калібру, наразі вирішується питання нарощення об'ємів. При цьому партнери України допомагають нашим військовим поставками калібру 155 мм.

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Укроборонпром
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