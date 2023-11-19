Підприємець хотів дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса". Його затримали на гарячому

Як розповіли в НАБУ та САП, підприємець запропонував командувачу ОСУВ "Одеса" хабар у 200 тисяч гривень, щоб той видав спеціальне розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

Однак командувач ОСУВ "Одеса" звернувся до правоохоронців. За його заявою було порушено кримінальну справу. Командувач, як кажуть в НАБУ та САП, сприяв викриттю цього злочину.

Попередня кваліфікація дій підприємця - ч. 3 ст. 369 КК України, тобто пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. У разі доведення вини йому загрожує позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.