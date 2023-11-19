RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Предприниматель хотел дать взятку командующему ОСУВ "Одесса". Его задержали с поличным

Фото: предпринимателя поймали на попытке дать взятку командующему ОСУО "Одесса" (t.me/nab_ukraine)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители задержали с поличным предпринимателя, который хотел подкупить командующего оперативно-стратегической группировки войск "Одесса". Сейчас должность командующего занимает Эдуард Москалев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Как рассказали в НАБУ и САП, предприниматель предложил командующему ОСУВ "Одесса" взятку в 200 тысяч гривен, чтобы тот выдал специальное распоряжение для получения разрешения на вылов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.

Однако командующий ОСУВ "Одесса" обратился к правоохранителям. По его заявлению было возбуждено уголовное дело. Командующий, как говорят в НАБУ и САП, способствовал разоблачению этого преступления.

 

Предварительная квалификация действий предпринимателя - ч. 3 ст. 369 УК Украины, то есть предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас ведутся первоочередные следственные действия.

Напомним, ранее правоохранители задержали главу ВВК в Черновицкой области. Он требовал взятку у раненого военного для оформления инвалидности.

А в октябре одесский суд арестовал украинского подполковника, подозреваемого в вымогательстве 1 млн гривен от главы одного из поселковых советов Кировоградской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаНАБУСАП