Предприниматель хотел дать взятку командующему ОСУВ "Одесса". Его задержали с поличным

Правоохранители задержали с поличным предпринимателя, который хотел подкупить командующего оперативно-стратегической группировки войск "Одесса". Сейчас должность командующего занимает Эдуард Москалев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Как рассказали в НАБУ и САП, предприниматель предложил командующему ОСУВ "Одесса" взятку в 200 тысяч гривен, чтобы тот выдал специальное распоряжение для получения разрешения на вылов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.
Однако командующий ОСУВ "Одесса" обратился к правоохранителям. По его заявлению было возбуждено уголовное дело. Командующий, как говорят в НАБУ и САП, способствовал разоблачению этого преступления.
Предварительная квалификация действий предпринимателя - ч. 3 ст. 369 УК Украины, то есть предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
Сейчас ведутся первоочередные следственные действия.
Напомним, ранее правоохранители задержали главу ВВК в Черновицкой области. Он требовал взятку у раненого военного для оформления инвалидности.
А в октябре одесский суд арестовал украинского подполковника, подозреваемого в вымогательстве 1 млн гривен от главы одного из поселковых советов Кировоградской области.
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