Підписав підозру директору НАБУ та виїхав з України: все про скандал з генпрокурором Кравченком

Кравченко підписав підозру Кривоносу

У понеділок, 14 вересня вранці генпрокурор Руслан Кравченко оприлюднив відеозвернення, в якому повідомив про підписання підозри очільнику НАБУ Семену Кривоносу за "підроблення документів для отримання неправомірної вигоди та фіктивне усиновлення".

Друга підозра, за словами Кравченка, стосується особи з оточення керівника САП Олександра Клименка - через "вплив на суддів ВАКС та сприяння ухиленню від мобілізації".

Кравченко звинуватив антикорупційні органи у викраденні матеріалів справ під час обшуків у справі "Карфаген" та заявив, що президент раніше "політично стримував" його рішення.

Генпрокурор оприлюднив тексти підозр та заявив, що їх зареєстровано в ЄРДР, хоча справи відкриті ще у 2014 та 2025 роках відповідно.

Реакція Банкової та Зеленського

Ініціатива Кравченка є його особистою самодіяльністю, не погодженою з Офісом президента, запевнили джерела РБК-Україна в оточенні Володимира Зеленського.

"Він зійшов з розуму. Може, перебоявся", - зазначив співрозмовник видання.

Сам президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі заявив, що у Кравченка є лише один шлях - звільнення, і закликав нардепів невідкладно підтримати це рішення.

До Верховної Ради вже надійшло офіційне подання про відставку генпрокурора. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, протягом найближчих годин документ буде розглянутий на засіданні Профільного комітету ВРУ.

Парламент голосуватиме за відставку Кравченка завтра, 15 вересня.

Відповідь НАБУ та САП

У НАБУ та САП розцінили дії Кравченка як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи. В бюро спростовують інформацію про підозру та вилучення справ:

Підозру Кривоносу не вручали: Станом на зараз жодних процесуальних документів директору НАБУ офіційно не надано, а заяви Кравченка мають виключно публічний характер, кажуть в Бюро.

Станом на зараз жодних процесуальних документів директору НАБУ офіційно не надано, а заяви Кравченка мають виключно публічний характер, кажуть в Бюро. Матеріали не вилучали: Інформація про нібито вилучення проваджень детективами НАБУ не відповідає дійсності.

Жодних домовленостей: У Бюро наголосили, що ніколи не вимагали "недоторканності" для своїх співробітників чи керівництва.

Виїзд Кравченка за кордон та "плівки" щодо Кривоноса

За даними джерел РБК-Україна, Руслан Кравченко виїхав з України сьогодні вночі о 02:30 через пункт пропуску на кордоні з Польщею.

Сам Кравченко підтвердив свій виїзд, але назвав його "закордонним відрядженням" для інформування міжнародних партнерів про "ризики антикорупційної системи".

Вже перебуваючи за кордоном, він почав публікувати власні "плівки" щодо Кривоноса, які стосуються подій майже 20-річної давнини - зокрема нібито фіктивного усиновлення дитини задля амністії у справі про підкуп студентів у 2009 році.

Хто очолить Офіс генпрокурора?

У мережі з'явилися чутки, що наступником Кравченка може стати голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Проте кілька джерел РБК-Україна спростували цю інформацію.

Сам Гетманцев також особисто заперечив такі плани, написавши: "...поки, ні".