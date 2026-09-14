У НАБУ відреагували на підозру генпрокурора Кравченка
НАБУ та САП назвали ситуацію продовженням атаки на незалежність антикорупційних органів. У Бюро також спростували інформацію про підозру Семена Кривоноса та вилучення кримінальних проваджень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію НАБУ.
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про продовження тиску на незалежні антикорупційні органи.
У НАБУ наголосили, що нинішня ситуація є частиною тривалішої кампанії, активна фаза якої розпочалася ще минулого літа.
Тоді, як зазначають у Бюро, однією з основних цілей була спроба передати НАБУ та САП у підпорядкування Офісу Генерального прокурора.
Що заявили про справу Кривоноса
У НАБУ окремо спростували інформацію про процесуальні дії щодо директора відомства Семена Кривоноса. Наразі йому офіційно не вручали підозру.
Також у Бюро заявили, що не вилучали кримінальні провадження, про які йдеться у заявах генерального прокурора.
У відомстві наголосили, що інформація про таке вилучення не відповідає дійсності.
У НАБУ додали, що їхня робота не пов'язана з політичною боротьбою. Бюро та САП заявили про намір діяти виключно в рамках законодавства та захищати незалежність антикорупційної системи.
У НАБУ заперечують вимогу "недоторканність"
Окремо в Бюро заявили, що ніколи не домагалися особливих гарантій для своїх співробітників або інших осіб.
"Детальніша інформація - незабаром", - йдеться у заяві НАБУ.
У відомстві також зазначили, що заяви генерального прокурора, який нещодавно подав у відставку, наразі мають публічний, а не процесуальний характер.
Операція "Карфаген": деталі
Зазначимо, що 4 вересня НАБУ та САП оголосили про спецоперацію "Карфаген" щодо викриття злочинної організації в Офісі генерального прокурора. За даними слідства, її учасники забезпечували безперешкодну роботу мережі шахрайських кол-центрів, отримуючи за це хабарі, а також легалізували майно, придбане за незаконно отримані кошти.
При цьому 6 вересня Кравченко публічно заявив, що не був пов'язаний із діяльністю угруповання. Після цього він наказав усунути підозрюваного співробітника Офісу генпрокурора та провести перевірку роботи профільного департаменту.
Вже 8 вересня Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним прокурором, а також керівниками НАБУ та САП. За підсумками розмови Кравченко подав заяву про звільнення. Відповідне подання згодом направили до Верховної Ради.
Нагадуємо, що 9 вересня стало відомо ще про три кадрові рішення у прокуратурі на тлі розслідування НАБУ та САП у справі "Карфаген". З посади першого заступника генерального прокурора пішла Марія Вдовиченко, а Вікторія Дідіч та Максим Штомпель було звільнено з Черкаської обласної прокуратури.