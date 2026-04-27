Підозрюваному у замаху на Трампа загрожує довічне ув'язнення

22:17 27.04.2026 Пн
2 хв
За якими статтями судитимуть підозрюваного?
aimg Марія Науменко
Підозрюваному у замаху на Трампа загрожує довічне ув'язнення Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

У США суд оголосив обвинувачення чоловіку, якого підозрюють у спробі замаху на президента - у разі доведення вини йому може загрожувати довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Читайте також: Замах на Трампа: стрілець залишив записку про "сюрприз"

Суддя першої інстанції Метью Шарбоу схвалив розсекречення матеріалів справи. Підозрюваному - 31-річному Коулу Аллену - висунули три звинувачення, серед яких - замах на вбивство президента США, перевезення вогнепальної зброї через межі штату та використання зброї під час насильницького злочину.

Згідно з американським законодавством, обвинувачення у замаху на вбивство може передбачати довічне ув'язнення у разі визнання вини.

Під час Аллен він не робив заяв щодо визнання вини.

Слухання тривало кілька хвилин, після чого суд визначив подальший графік розгляду справи.

Зокрема, слухання щодо утримання під вартою призначено на 30 квітня, а попереднє засідання - на 11 травня.

Що відомо про замах на Трампа

Стрілянина сталася в ніч на 26 квітня у готелі Washington Hilton під час офіційної вечері за участі президента США та представників медіа.

Чоловік відкрив вогонь у будівлі, після чого спецслужби терміново евакуювали Дональда Трампа та інших високопосадовців. Нападника затримали на місці.

Згодом правоохоронці встановили, що стрільцем був 31-річний Коул Аллен, вчитель із Каліфорнії.

За даними Білого дому, він мав намір вбити президента США та атакувати представників адміністрації.

Більше по темі:
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО