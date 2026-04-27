Подозреваемому в покушении на Трампа грозит пожизненное заключение

22:17 27.04.2026 Пн
2 мин
По каким статьям будут судить подозреваемого?
aimg Мария Науменко
Подозреваемому в покушении на Трампа грозит пожизненное заключение Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

В США суд огласил обвинение мужчине, которого подозревают в попытке покушения на президента - в случае доказательства вины ему может грозить пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Покушение на Трампа: стрелок оставил записку о "сюрпризе"

Судья первой инстанции Мэтью Шарбоу одобрил рассекречивание материалов дела. Подозреваемому - 31-летнему Коулу Аллену - предъявили три обвинения, среди которых - покушение на убийство президента США, перевозка огнестрельного оружия через границы штата и использование оружия во время насильственного преступления.

Согласно американскому законодательству, обвинение в покушении на убийство может предусматривать пожизненное заключение в случае признания вины.

Во время Аллен он не делал заявлений о признании вины.

Слушание длилось несколько минут, после чего суд определил дальнейший график рассмотрения дела.

В частности, слушание по содержанию под стражей назначено на 30 апреля, а предварительное заседание - на 11 мая.

Что известно о покушении на Трампа

Стрельба произошла в ночь на 26 апреля в отеле Washington Hilton во время официального ужина с участием президента США и представителей СМИ.

Мужчина открыл огонь в здании, после чего спецслужбы срочно эвакуировали Дональда Трампа и других высокопоставленных чиновников. Нападавшего задержали на месте.

Впоследствии правоохранители установили, что стрелком был 31-летний Коул Аллен, учитель из Калифорнии.

По данным Белого дома, он намеревался убить президента США и атаковать представителей администрации.

Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном
Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном
Аналитика
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО