Підозрюваному у побитті поліцейських під час сутички з ТЦК у Львові обрали запобіжний захід

Що відомо про підозрюваного

Засідання суду щодо інциденту, який стався на Сихові в ніч на 9 липня, відбулося у Львові. На лаві підсудних опинився 23-річний Олег Гаврилов.

Крім підозри у побитті поліцейських, з'ясувалося, що молодик із лютого 2026 року перебуває в самовільному залишенні військової частини. Він має звання солдата.

Що просили прокурори та захист

Прокурори просили обрати запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без права застави.

Захист наполягав на домашньому арешті з електронним браслетом. Як альтернативу адвокати пропонували тримання під вартою із заставою у розмірі 30 прожиткових мінімумів.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 60 днів без можливості внесення застави.

Що сказав Гаврилов у залі суду

У залі суду Гаврилов заявив, що шкодує про вчинене.

"Я не мав при собі жодної зброї чи сторонніх предметів. Бився лише руками", - переконував він.

Конфлікт з ТЦК у Львові: як все відбувалось

Увечері 8 липня у львівському мікрорайоні Сихів спалахнув масштабний конфлікт під час заходів з оповіщення.

На місці зібралися сотні людей, які заблокували автомобілі ТЦК, а натовп перевернув службову машину. Під час сутичок травми отримав начальник одного зрайонних відділів полції. На військовому розірвали одяг.

Зранку наступного дня реакцію на події дали одразу кілька українських посадовців. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що очікує справедливої реакції правоохоронців, а військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що відповідальність несе не лише натовп, а й влада.