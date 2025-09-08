СБУ розкрила нові деталі справи про "крота" у НАБУ

Співробітник Центрального апарату НАБУ, затриманий у липні і який працював у закритому підрозділі "Д-2", був частиною масштабної агентурної мережі РФ. Крім нього, до цієї мережі входили ще троє людей, яких викрили раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

За даними СБУ, затриманий у липні співробітник Центрального апарату НАБУ, який працював у закритому підрозділі "Д-2", входив до масштабної агентурної мережі Росії.

Окрім співробітника НАБУ до агентурної мережі входило ще троє осіб, викриття яких відбулося раніше.

"Усі агенти чудово розумілися на заходах конспірації, мали допуск до державної таємниці та документів з обмеженим доступом", - розповіли у відомстві.

За матеріалами справи, діяльність агентів курував співробітник 1 служби департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ Ігор Єгоров.

Він формував мережу ще з 2009 року під час своїх візитів в Україну в рамках міжвідомчої взаємодії.

Серед поплічників Єгорова був генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов, якого затримали у 2020 році.

Тоді, за вказівкою Єгорова, Шайтанов планував низку терактів на території України, а також вбивство відомого військового добровольця, збирав і передавав до РФ відомості про проведення таємних операцій в районі АТО тощо.

Після затримання генерал-майора і ретельного дослідження усіх наявних матеріалів СБУ встановила ще одного агента Єгорова - Дмитра Іванцова.

"Він - колишній заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до росії, а сам залишився у Криму та вступив до лав окупантів. Наразі Іванцов переховується на тимчасово окупованому півострові і є резидентом ФСБ. Тобто серед його завдань - координація підривної діяльності інших агентів РФ в Україні", - уточнили у відомстві.

У 2024 році СБУ викрила ще одного учасника мережі – військовослужбовця Національної гвардії, який передавав дані щодо українських активістів, військовополонених та наслідків обстрілів.

Останнім виявився діючий співробітник НАБУ, завербований ще у 2012 році. Йому інкримінують понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом.

"Надавати Іванцову потрібну інформацію він продовжив і після 2014 року, коли поплічник Януковича відкрито перейшов на бік ворога. Це підтверджується, зокрема, законспірованим листуванням, яке фігуранти відновили буквально через три дні після фейкового референдуму про "приєднання" Криму до РФ", - розповіли в СБУ.

За матеріалами справи, співробітнику НАБУ інкримінують понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича.

Зокрема, "кріт" збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких Росія планувала вербувальні заходи та спеціальні інформаційні операції. Для отримання персональної інформації про потенційні "цілі" фігурант користувався закритими базами даних правоохоронних органів України.

Після документування злочинів СБУ та ОГП затримали посадовця, вилучивши телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів із куратором.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією з обмеженим доступом).

Суд обрав йому тримання під вартою, йому загрожує до 15 років ув’язнення.

В СБУ звернули увагу, що інший агент мережі Єгорова-Іванцова генерал-майор Валерій Шайтанов уже отримав тюремний строк у вигляді 12 років за ґратами. Посадовець Нацгвардії наразі знаходиться під вартою.

Фото: СБУ повідомила нові деталі щодо справи "крота" ФСБ у лавах НАБУ (t.me/SBUkr)