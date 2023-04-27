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Підозрюваного у "зливі" документів Пентагону будуть судити у четвер, - Reuters

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США, Четвер 27 квітня 2023 21:37
Підозрюваного у "зливі" документів Пентагону будуть судити у четвер, - Reuters Фото: Пентагон (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Американський льотчик Джек Тейшейра, якого підозрюють у витоку секретних документів Пентагону, постане перед федеральним судом у четвер, 27 квітня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тейшейра було заарештовано ще 13 квітня у своєму будинку в Массачусетсі. Його звинувачують у порушенні Закону про шпигунство. У четвер у другій половині дня він має постати перед окружним судом США у Вустері, штат Массачусетс.

Як вважають прокурори, 21-річний хлопець передавав секретні документи, зокрема ті, як стосуються переміщення військ під час російсько-українського конфлікту, групі гравців у додатку для обміну повідомленнями Discord.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в мережу "злили" секретні документи Пентагону, в яких, зокрема, містилася інформація про підготовку України до контрнаступу.

Пізніше американські правоохоронці затримали підозрюваного Алекса Тейшейру. Хлопця звинуватили у несанкціонованому видаленні, зберіганні та передачі секретної інформації національної оборони.

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