Подозреваемого в "сливе" документов Пентагона будут судить в четверг, - Reuters

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Тейшейра была арестована еще 13 апреля в своем доме в Массачусетсе. Его обвиняют в нарушении Закона о шпионаже. В четверг во второй половине дня он предстанет перед окружным судом США в Вустере, штат Массачусетс.

Как считают прокуроры, 21-летний парень передавал секретные документы, в том числе касающиеся перемещения войск во время российско-украинского конфликта, группе игроков в приложении для обмена сообщениями Discord.