Підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримано, - ФБР

Американські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві праворадикального активіста Чарлі Кірка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора ФБР Кеша Пателя.
"Підозрюваний у сьогоднішній жахливій стрілянині, в результаті якої загинув Чарлі Кірк, наразі перебуває під вартою. Дякуємо місцевим та державним органам влади штату Юта за співпрацю з ФБР", - зазначив керівник відомства.
Патель додав, що Бюро за можливістю буде надавати оновлену інформацію.
На даний момент слідчі мають лише записи з камер відеоспостереження, зазначив директор ФБР Кеш Патель.
За даними департаменту безпеки Юти, вбивця був одягнений у темний одяг і стріляв, імовірно, з даху.
Чарльз (Чарлі) Джеймс Кірк - відомий американський консервативний активіст, публіцист і медіаперсона.
Він неоднопразово критикував надання США військової допомоги Україні та звинувачував президента України Володимира Зеленського в небажанні завершувати війну з Росією.
Кірк був ведучим консервативного The Charlie Kirk Show і наближеним до політичного кола Дональда Трампа.
У середу, 10 вересня, Кірк виступав на дебатах в Університеті долини Юта і через 20 хвилин після початку промови, пролунав постріл. Пораненого активіста доправили до лікарні.
Згодом президент Дональд Трамп підтвердив смерть Кірка.
