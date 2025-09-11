Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан, - ФБР

Американские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве праворадикального активиста Чарли Кирка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора ФБР Кеша Пателя.
"Подозреваемый в сегодняшней ужасной стрельбе, в результате которой погиб Чарли Кирк, сейчас находится под стражей. Спасибо местным и государственным органам власти штата Юта за сотрудничество с ФБР", - отметил руководитель ведомства.
Патель добавил, что Бюро по возможности будет предоставлять обновленную информацию.
Чарльз (Чарли) Джеймс Кирк - известный американский консервативный активист, публицист и медиаперсона.
Он неоднократно критиковал предоставление США военной помощи Украине и обвинял президента Украины Владимира Зеленского в нежелании завершать войну с Россией.
Кирк был ведущим консервативного The Charlie Kirk Show и приближенным к политическому кругу Дональда Трампа.
В среду, 10 сентября, Кирк выступал на дебатах в Университете долины Юта и через 20 минут после начала речи, раздался выстрел. Раненого активиста доставили в больницу.
Позже президент Дональд Трамп подтвердил смерть Кирка.
О том, кто такой Чарли Кирк и секрете его популярности среди молодежи - читайте в авторском материале РБК-Украина.