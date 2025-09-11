RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан, - ФБР

Фото: активист Чарли Кирк (Gage Skidmore/flickr.com)
Автор: Валерий Савицкий

Американские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве праворадикального активиста Чарли Кирка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора ФБР Кеша Пателя.

"Подозреваемый в сегодняшней ужасной стрельбе, в результате которой погиб Чарли Кирк, сейчас находится под стражей. Спасибо местным и государственным органам власти штата Юта за сотрудничество с ФБР", - отметил руководитель ведомства.

Патель добавил, что Бюро по возможности будет предоставлять обновленную информацию.

Покушение на Чарли Кирка

Чарльз (Чарли) Джеймс Кирк - известный американский консервативный активист, публицист и медиаперсона.

Он неоднократно критиковал предоставление США военной помощи Украине и обвинял президента Украины Владимира Зеленского в нежелании завершать войну с Россией.

Кирк был ведущим консервативного The Charlie Kirk Show и приближенным к политическому кругу Дональда Трампа.

В среду, 10 сентября, Кирк выступал на дебатах в Университете долины Юта и через 20 минут после начала речи, раздался выстрел. Раненого активиста доставили в больницу.

Позже президент Дональд Трамп подтвердил смерть Кирка.

О том, кто такой Чарли Кирк и секрете его популярности среди молодежи - читайте в авторском материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки