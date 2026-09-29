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Підозрюваний у підриві "Північних потоків" українець просить притулку у Хорватії

18:32 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Журавльов (TVP.Info)

Підозрюваний у підриві "Північних потоків" українець Володимир Журавльов попросив про політичний притулок у Хорватії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це його адвокат Микола Катеринчук заявив "Суспільному".

За його словами, українець вирішив подати заяву хорватській владі через сумніви щодо об'єктивності судової системи у Німеччині.

"Володимир Журавльов подав заяву на політичний притулок у Хорватії, обґрунтовуючи це тим, що у Німеччині його не чекає справедливий суд", - сказав адвокат.

Водночас Катеринчук зауважив, що сам факт звернення по притулок не зупиняє процедуру екстрадиції підозрюваного в автоматичному порядку.

Нагадаємо, хорватський суд у місті Пула ухвалив рішення про екстрадицію Володимира Журавльова до Німеччини. Адвокати українця готують апеляцію.

Сторона захисту має отримати офіційне рішення суду найближчим часом. У відповідь на це рішення підозрюваний планує оголосити про безстрокове голодування.

Зазначимо, ордер на арешт Журавльова Німеччина видала у червні 2024 року. За версією німецьких правоохоронців, він може бути причетний до української диверсійної групи, яка, ймовірно, заклала вибухівку на газопроводах "Північного потоку".

РБК-Україна писало, що українця, якого підозрюють у причетності до підриву "Північних потоків", затримали у Хорватії просто на знімальному майданчику голлівудського фільму про підводних диверсантів.

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Північний потікХорватия