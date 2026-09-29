Підозрюваний у підриві "Північних потоків" українець просить притулку у Хорватії

Підозрюваний у підриві "Північних потоків" українець Володимир Журавльов попросив про політичний притулок у Хорватії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це його адвокат Микола Катеринчук заявив "Суспільному".
За його словами, українець вирішив подати заяву хорватській владі через сумніви щодо об'єктивності судової системи у Німеччині.
"Володимир Журавльов подав заяву на політичний притулок у Хорватії, обґрунтовуючи це тим, що у Німеччині його не чекає справедливий суд", - сказав адвокат.
Водночас Катеринчук зауважив, що сам факт звернення по притулок не зупиняє процедуру екстрадиції підозрюваного в автоматичному порядку.
Нагадаємо, хорватський суд у місті Пула ухвалив рішення про екстрадицію Володимира Журавльова до Німеччини. Адвокати українця готують апеляцію.
Сторона захисту має отримати офіційне рішення суду найближчим часом. У відповідь на це рішення підозрюваний планує оголосити про безстрокове голодування.
Зазначимо, ордер на арешт Журавльова Німеччина видала у червні 2024 року. За версією німецьких правоохоронців, він може бути причетний до української диверсійної групи, яка, ймовірно, заклала вибухівку на газопроводах "Північного потоку".
РБК-Україна писало, що українця, якого підозрюють у причетності до підриву "Північних потоків", затримали у Хорватії просто на знімальному майданчику голлівудського фільму про підводних диверсантів.