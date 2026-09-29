Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец просит убежища в Хорватии

По его словам, украинец решил подать заявление хорватским властям из-за сомнений в объективности судебной системы в Германии.

"Владимир Журавлев подал заявление на политическое убежище в Хорватии, обосновывая это тем, что в Германии его не ожидает справедливый суд", - сказал адвокат.

В то же время Катеринчук отметил, что сам факт обращения за убежищем не останавливает процедуру экстрадиции подозреваемого в автоматическом порядке.

Напомним, хорватский суд в городе Пула принял решение об экстрадиции Владимира Журавлева в Германию. Адвокаты украинца готовят апелляцию.

Сторона защиты должна получить официальное решение суда в ближайшее время. В ответ на это решение подозреваемый планирует объявить о бессрочной голодовке.