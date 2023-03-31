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Підозрюваній у хабарництві судді з Одеси повідомили про підозру

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Одеса, П'ятниця 31 березня 2023 20:23
Підозрюваній у хабарництві судді з Одеси повідомили про підозру Фото: судді з Одеси повідомили про підозру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 31 березня судді одного з районних судів Одеси НАБУ і САП повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, служителька Феміди просила надати їй 5 тисяч доларів США за ухвалення позитивного рішення у цивільній справі на його користь.

У разі доведення вини підозрюваній загрожує позбавлення волі строком до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, вчора в Одесі СБУ спільно з НАБУ викрили на корупції суддю.

Також раніше ми писали, що в Одеській області на хабарі викрили заступника командира військової частини. Підполковник вимагав 120 тисяч гривень за переведення військового в іншу частину.

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