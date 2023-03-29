В Одесі СБУ спільно з НАБУ викрили суддю-хабарницю: їй загрожує до 10 років в'язниці

Служба безпеки спільно з НАБУ викрила на корупції суддю в одному з районних судів Одеси. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) вирішується питання щодо повідомлення судді про підозру.

За гроші хабарниця "гарантувала" громадянину позитивне рішення у судовій справі щодо боргових зобов’язань.Правоохоронці задокументували факт отримання суддею першої частини хабаря у розмірі 4 тисячі доларів.

Як зазначається, посадовиця організувала схему одержання хабарів за винесення "потрібних" судових рішень. Задокументовано факт, коли суддя просила неправомірну вигоду у місцевого жителя.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що співробітники СБУ ліквідували корупційну оборудку у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області. Учасники схеми вимагали хабарі з представників компаній, які експортують українську агропродукцію у межах "зернової ініціативи.

Також раніше ми писали, що в Одеській області на хабарі викрили заступника командира військової частини. Підполковник вимагав 120 тисяч гривень за переведення військового в іншу частину.

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