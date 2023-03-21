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Понад 100 тисяч гривень хабаря. В Одеській області викрили підполковника

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Одеса, Вівторок 21 березня 2023 12:19
Понад 100 тисяч гривень хабаря. В Одеській області викрили підполковника Фото: в Одеській області викрили підполковника-хабарника (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Одеській області на хабарі викрили заступника командира військової частини. Підполковник вимагав 120 тисяч гривень за переведення військового в іншу частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідування.

Слідство встановило, що підполковник вимагав хабар за підписання документів на переведення військового до іншого підрозділу.

Заступник командира діяв у змові з начальником речової служби частини. Вони вимагали від військового гроші за підписання обхідного листка та не ініціювання перевірки щодо нестачі бронежилетів.

Обох військових затримали на "гарячому" - під час отримання 100 тисяч гривень хабаря.

Підполковник та його спільник підозрюються у вимаганні хабаря (ч. 3 ст. 368 ККУ). Фігуранту загрожує до 10 років в'язниці.

Понад 100 тисяч гривень хабаря. В Одеській області викрили підполковника

Фото: в Одеській області викрили підполковника-хабарника (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, чиновника Міноборони затримали на отриманні хабаря у розмірі 9 тисяч доларів за зняття з військового обліку.

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