Підозрювані у підриві залізниці в Польщі є українцями, - Туск

За його словами, йдеться про громадян України, які діяли в інтересах російських спецслужб.

"Інтенсивна робота служб дозволила встановити осіб, відповідальних за диверсію на залізниці. Це громадяни України, які співпрацюють з Росією", - заявив Туск.

Глава уряду також уточнив інформацію щодо однієї з цих осіб: "Один з підозрюваних нами - це громадянин України, засуджений судом у Львові в травні цього року. Засуджений за диверсії на території України, перебуває в Білорусі".

Польська влада продовжує розслідування, вивчаючи мотиви та можливі канали координації дій диверсантів з російськими структурами.

Диверсії у Польщі

Раніше повідомлялося, що в Польщі виявили пошкоджену ділянку залізничної колії на ключовому маршруті до кордону з Україною. Машиніст помітив дефект біля станції PKP Mika в районі Жичина, що в Гарволінському повіті Мазовецького воєводства.

Прем’єр Дональд Туск підтвердив, що колії на напрямку Варшава–Люблін, яким проходить допомога для України, були пошкоджені через вибух. В "Укрзалізниці" зазначили, що, за даними польських служб, на місці спрацював вибуховий пристрій, який зруйнував інфраструктуру.

За словами міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, польські військові додатково перевірять ще близько 120 км залізничних шляхів, що ведуть до українського кордону. Тим часом слідство встановило особу покупця двох SIM-карток, які використовувалися для підриву колії на перегоні Варшава–Люблін.