Підозра Гринкевичу та Рада Україна-НАТО у новому форматі: новини за 17 січня

Гринкевичу повідомили про нову підозру щодо постачання для української армії

ГБР повідомило про підозру львівському бізнесменові, одному з найбільших постачальників Міноборони та членам злочинної організації, які завдали держбюджету України збитків майже на мільярд гривень.

За інформацією джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, йдеться про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина Романа, зокрема.

Рада Україна-НАТО вперше зібралася на рівні головнокомандувачів. Від Києва був не Залужний

Відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні військових головнокомандувачів.

Від імені головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного перед союзниками виступив військовий представник у НАТО Сергій Салкуцан.

Макрон про гарантії безпеки для України: завершуємо роботу над угодою

Франція планує підписати з Україною угоду щодо безпеки, як це зробила Велика Британія.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, роботу над документом вже завершують.

Бундестаг відмовився підтримувати заклик до передачі Taurus Україні

У Німеччині Бундестаг не підтримав проект резолюції опозиційної партії ХДС із закликом передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Ініціативу ХДС відмовилися підтримувати під час поіменного голосування - 485 голосів "проти", 178 "за" та троє утрималися.

Кулеба про вибори у США: Україну турбує не ім'я наступного президента

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що його не турбує ім'я наступного президента Сполучених Штатів Америки.

За його словами, наша країна працюватиме з будь-яким американським лідером.

Китайська делегація відмовилася від зустрічі із Зеленським у Швейцарії, - Politico

Китай відмовився погодити зустріч прем'єр-міністра Лі Цяна та президента України Володимира Зеленського у Швейцарії.

За інформацією Politico, рішення Китаю не проводити зустріч з українською делегацією виглядало навмисним, а не результатом проблем з розкладом.

Дрони, БТРи та снаряди для танків: Німеччина передала нову зброю Україні

Німеччина передала Україні новий пакет воєнної допомоги. До нього увійшли снаряди, безпілотники та бронетранспортери .

Глава Єврокомісії заявила про початок скринінгу законодавства України

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про початок скринінгу законодавства України.

Також вона анонсувала формування переговорної рамки щодо членства України у ЄС.