Глава Єврокомісії заявила про початок скринінгу законодавства України

"Ми розпочинаємо процес скринінгу та формуємо рамку переговорів. А тим часом ми також почнемо працювати над нашими реформами, нашими власними реформами", - сказала вона.

Глава Єврокомісії зазначила, що мова йде про розширення Європейського союзу до 35 країн-членів.

Вона додала, що ЄС погодився на початок переговорів з Молдовою, а Грузії надали статус кандидата на членство. Також фон дер Ляєн наголосила, що західнобалканські країни є частиною європейської спільноти.

"Серця мільйонів українців сповнилися радістю та надією, коли ми оголосили про відкриття переговорів про вступ. Народ України важко боровся, щоб досягти цього не лише на полі бою. Але також через роботу демократичних інституцій", - сказала президентка Єврокомісії.

Вона підкреслила, що "ціла нація показує, як багато для них означає Європа", додавши, що пишається тим, що ЄС відповів на заклик України.

"The hearts of millions of Ukrainians were filled with hope and joy, when we announced the opening of accession negotiations.



A whole nation is showing us just how much Europe means to them.



And I am proud that our Union has answered Ukraine's call."



