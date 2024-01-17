Глава Єврокомісії заявила про початок скринінгу законодавства України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про початок скринінгу законодавства України. Також вона анонсувала формування переговорної рамки про членство України в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Урсули фон дер Ляєн в Європейському парламенті.

"Ми розпочинаємо процес скринінгу та формуємо рамку переговорів. А тим часом ми також почнемо працювати над нашими реформами, нашими власними реформами", - сказала вона.

Глава Єврокомісії зазначила, що мова йде про розширення Європейського союзу до 35 країн-членів.

Вона додала, що ЄС погодився на початок переговорів з Молдовою, а Грузії надали статус кандидата на членство. Також фон дер Ляєн наголосила, що західнобалканські країни є частиною європейської спільноти.

"Серця мільйонів українців сповнилися радістю та надією, коли ми оголосили про відкриття переговорів про вступ. Народ України важко боровся, щоб досягти цього не лише на полі бою. Але також через роботу демократичних інституцій", - сказала президентка Єврокомісії.

Вона підкреслила, що "ціла нація показує, як багато для них означає Європа", додавши, що пишається тим, що ЄС відповів на заклик України.

"The hearts of millions of Ukrainians were filled with hope and joy, when we announced the opening of accession negotiations.



A whole nation is showing us just how much Europe means to them.



And I am proud that our Union has answered Ukraine's call."



— President @vonderleyen… pic.twitter.com/9zKOWFW7xT — European Commission (@EU_Commission) January 17, 2024

Переговори про вступ України до ЄС

Нагадаємо, 14 грудня лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили відкриття переговорів щодо вступу України до блоку. Це сталося на тлі побоювань, що Угорщина заблокує рішення, наклавши на нього вето.

Переговори лідерів ЄС тривали понад три години, а початок саміту відкладали через позицію Будапешту. На момент голосування прем'єр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали, тому рішення ухвалили одностайно.

Додамо, що для вступу України до Європейського союзу повинна відбутися оцінка українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу.

Вчора, 16 січня, президент Володимир Зеленський провів переговори з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони домовилися про початок скринінгу українського законодавства.

Раніше міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що ця процедура може тривати до року.