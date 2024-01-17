Дрони, БТРи та снаряди для танків: Німеччина передала нову зброю Україні

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли снаряди, безпілотники та бронетранспортери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.

До нового військового пакету увійшли:

боєприпаси для танків Leopard 1A5;

25 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun;

8 бронетранспортерів;

16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;

5 автівок для прикордонників;

3 цивільні автівки;

50 терміналів зв’язку SatCom;

500 світлодіодних ламп;

матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;

майже 2 тисячі бойових шоломів M92.

Також в уряді Німеччини зазначили, що новий пакет допомоги містить 20 бойових машин піхоти Marder та 15 самохідних зенітних установок Gepard.

Позиція Німеччини щодо України

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Крім того, у Німеччині заявили, що у 2024 році подвоять військову допомогу Україні до 8 млрд євро.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц допоміг Україні у питанні європейської інтеграції.