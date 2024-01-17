Нова підозра Гринкевичу щодо постачання для української армії: ДБР повідомило подробиці

ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міноборони та членам злочинної організації, які завдали держбюджету України збитків на майже мільярд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як повідомляли джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, йдеться про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина Романа зокрема.

Нові подробиці від ДБР

Працівники Бюро повідомили, що викрили фігурантів на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Фото: Гринкевичу та його спільникам оголосили підозру у справі про постачання для ЗСУ (dbr.gov.ua)

Встановлено, що підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Він уклав договори з Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу. Зокрема, компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання Мініоборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міноборони.

Згідно з проведеними експертизами, державі завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень.

Наразі п’яти членам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 ККУ).

Членів злочинної організації затримано та на даний час вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Крім того, ДБР встановлює повне коло осіб причетних до кримінального правопорушення, у тому числі перевіряється інформація відносно посадовців Мініоборони.

Справа Гринкевича

Нагадаємо, що наразі львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, який є одним з найбільших постачальників Міноборони, перебуває в СІЗО.

Зокрема, 29 грудня 2023 року львівського бізнесмена затримали під час спроби дати хабар у розмірі 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За це він хотів "сприяння" у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

Після чого Гринкевичу було оголошено підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

30 грудня Печерський райсуд міста Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід. Його взяли під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі понад 420 мільйонів гривень.

Також ми писали, що у фірмах, які працювали з Міністерством оборони та були зобов'язані забезпечувати якісним одягом та білизною ЗСУ, а також у сім'ї львівського бізнесмена були проведені обшуки і на майно було накладено арешт.

