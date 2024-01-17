Кулеба про вибори у США: Україну турбує не ім'я наступного президента

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що його не турбує ім'я наступного президента Сполучених Штатів Америки. Наша країна працюватиме з будь-яким американським лідером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України у Давосі.

"Мене не так турбує ім'я наступного президента США, як стан американського суспільства та американської політики наступного дня після виборів. Ми будемо працювати з будь-яким наступним президентом, яким би не було його чи її ім'я, тому що ми знаємо, що США не відійдуть від своєї стратегії щодо України", - наголосив Кулеба.

Він розповів, що якщо у США буде новий президент, то можливі спроби скоригувати політику щодо України. Але наша країна не залишиться без підтримки, бо вона в інтересах самих США.

За словами Кулеби, зараз у Конгресі відбувається рутинна демократична бюрократія. І для того, щоб ухвалювати рішення, потрібні переговори. Але відданість демократії "врешті-решт переможе".

Трамп може стати президентом США

Нагадаємо, зараз у США розпочалися праймеріз, у ході яких республіканці та демократи оберуть по кандидату для участі у майбутніх президентських виборах.

Найімовірніше, кандидатом від республіканців стане Дональд Трамп, а від демократів - Джо Байден.

Вибори відбудуться 5 листопада цього року.

За словами президента України Володимира Зеленського, Трамп у разі перемоги на виборах матиме іншу політику в питанні України.