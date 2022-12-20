Піднімав прапор РФ на Харківською мерією у 2014: затримано прихильника "Новоросії"

Повідомляється, що підозрюваний більше восьми років ховався від правосуддя за участь у кремлівському проєкті "Новоросія" та спробах насильницького захоплення влади в регіоні.

Саме він у 2014 році піднімав російський прапор над будівлею Харківської міської ради і закликав до штурму установи.

Окрім того, чоловік виступав перед камерами московських пропагандистів, де агітував до зміни меж українського кордону та захоплення державних органів. Найбільше таких "ефірів" за його участі було відзнято пропагандистами кремлівського телеканалу "Россия 1".

Але коли спроби Кремля провалилися, пособник вирішив "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Для цього дотримувався заходів конспірації, постійно змінював адреси проживання та номери мобільних телефонів.

Однак, СБУ встановила його місцезнаходження і затримала. Під час обшуку в помешканні фігуранта було виявлено:

прапори Росії та георгіївські стрічки;

снайперську гвинтівку з оптикою;

самозарядну гвинтівку Z-10;

набої до вогнепальної зброї калібру 7,62 мм.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за: