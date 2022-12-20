Поднимал флаг РФ на Харьковской мэрии в 2014: задержан сторонник "Новороссии"

Сообщается, что подозреваемый более восьми лет скрывался от правосудия за участие в кремлевском проекте "Новороссия" и попытках насильственного захвата власти в регионе.

Именно он в 2014 году поднимал российский флаг над зданием Харьковского городского совета и призывал к штурму учреждения.

Кроме того, мужчина выступал перед камерами московских пропагандистов, где агитировал к изменению границ Украины и захвату государственных органов. Больше всего таких "эфиров" при его участии были сняты пропагандистами кремлевского телеканала "Россия 1".

Но когда попытки Кремля провалились, приспешник решил "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Для этого он соблюдал меры конспирации, постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов.

Однако СБУ установила его местонахождение и задержала. Во время обыска в доме фигуранта было обнаружено:

флаги России и георгиевские ленты;

снайперскую винтовку с оптикой;

самозарядную винтовку Z-10;

патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 мм.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении за: