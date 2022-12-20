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Поднимал флаг РФ на Харьковской мэрии в 2014: задержан сторонник "Новороссии"

Фото: СБУ задержала сторонника "Новороссии", поднимавшего флаг РФ на Харьковской мэрии в 2014 (t.me/SBUkr)
Автор: Елизавета Драбкина

В Харькове контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила еще одного вражеского пособника. Злоумышленник в 2014 году перешел на сторону врага и призвал к штурму Харьковского городского совета.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Сообщается, что подозреваемый более восьми лет скрывался от правосудия за участие в кремлевском проекте "Новороссия" и попытках насильственного захвата власти в регионе.

Именно он в 2014 году поднимал российский флаг над зданием Харьковского городского совета и призывал к штурму учреждения.

Кроме того, мужчина выступал перед камерами московских пропагандистов, где агитировал к изменению границ Украины и захвату государственных органов. Больше всего таких "эфиров" при его участии были сняты пропагандистами кремлевского телеканала "Россия 1".

Но когда попытки Кремля провалились, приспешник решил "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Для этого он соблюдал меры конспирации, постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов.

Однако СБУ установила его местонахождение и задержала. Во время обыска в доме фигуранта было обнаружено:

  • флаги России и георгиевские ленты;
  • снайперскую винтовку с оптикой;
  • самозарядную винтовку Z-10;
  • патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 мм.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении за:

  • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) Уголовного кодекса.

Напомним, недавно СБУ разоблачила коллаборантов из оккупационного "МВД РФ" в Луганской области, которые проводили массовые репрессии.

Кроме того, правоохранители установили, что "чиновник" в захваченной части Херсонской области помогает оккупантам налаживать подачу воды в военные базы РФ в Крыму.

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Служба безопасности Украиныхарков