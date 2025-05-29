У Підмосков'ї знову пролунали вибухи через атаку дронів, закрито аеропорт

У районі Москви та області (РФ) у ніч проти 29 травня було чути вибухи на тлі роботи ППО через фіксацію безпілотників. Була призупинена робота московського аеропорту "Внуково".

Про це передає РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна , російські пабліки та видання " Astra ".

Зазначимо, що дані вибухи у Підмосков'ї лунають після масованої дронової атаки минулої ночі, коли "гучно" було у різних районах Московської області та зокрема у столиці РФ.

Цієї ночі, за даними російських пабліків, на вибухи скаржилися мешканці Одинцово (адміністративний центр Одинцовського району Московської області), а також гучно було у місті Апрелєвка (у Наро-Фоминському міському окрузі Московської області) та у місті Звенигород (теж у складі Одинцовського району).

Як пише Telegram-канал Mash, у регіоні на тлі цих вибухів начебто фіксували безпілотники, які пропагандисти вже ствердно назвали українськими.

Крім того, в "Росавіації" заявили про запровадження у московському аеропорті "Внуково" так званого плану "Килим" начебто через повітряну загрозу. Росмедіа повідомляють, що було затримано на виліт 14 рейсів, та 20 - на приліт.

Як заявив московський мер у своєму дописі в Telegram близько другої ночі, силами ППО нібито було "відбито" атаку 3 БПЛА, які "атакували Московський регіон".

Він також розповідає, що попередньо "серйозних пошкоджень і постраждалих немає", і що "на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб".

Крім того, Собянін пізніше заявив, що "внаслідок відбиття атаки ворожого безпілотника серйозних пошкоджень та постраждалих у будинку на проспекті Вернадського за попередньою інформацією немає".

Така заява мера столиці РФ пролунала на тлі повідомлень в мережі про пошкодження будинку у ЖК "Міракс Парк" на південному заході Москви, який начебто зачепив безпілотник.

"Вибухова ніч" у Москві та Підмосков'ї 28 травня

Нагадаємо, минулої ночі, 28 травня, у кількох містах в Підмосков'ї лунали вибухи через роботу ППО на тлі атаки безпілотників. Місцева влада заявляла про нібито збиття БПЛА, які "летіли у бік Москви".

Була призупинена робота кількох московських аеропортів, зокрема "Домодєдово", "Внуково" та "Жуковський". Про вибухи повідомляли, зокрема, у Подольську, Троїцьку та Раменському в Московській області.

Також повідомлялося, що у Москві через масштабну атаку дронів був розбитий технопарк у Зеленограді, і там сталася пожежа.

Крім того, під ранок у середу стало відомо, що у Московській області через атаку БПЛА у місті Дубна було уражене підприємство з виробництва дронів - завод "Кронштадт".

Вже вдень 28 травня в Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що тієї ночі Сили оборони України успішно уразили низку важливих об'єктів ВПК у Московській області, а саме: