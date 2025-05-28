У Москві через масштабну атаку дронів розбитий технопарк, сталася пожежа

У Москві протягом сьогоднішньої ночі, 28 травня, лунали вибухи на тлі роботи ППО через безпілотники. В результаті повітряної атаки у Зеленограді сталася пожежа на території технопарку, будівля його була пошкоджена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Astra " та Telegram -канал мера Москви Сергія Собяніна.

Зазначимо, що про "відбиття" атаки дронів, які "летіли на Москву", мер столиці країни-агресора розповідав у період - приблизно пів на першу ночі і до пів на п'яту ранку.

За словами Собяніна, загалом ситами і засобами ППО начебто було збито 33 безпілотники.

При цьому він неодноразово вказував, що попередньо "серйозних пошкоджень та постраждалих немає", і що "на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб".

Також він зробив таке саме повідомлення щодо наслідків з уточненням щодо Зеленограда.

Довідково: Зеленоград є одним з дванадцяти округів столиці країни агресора. Він повністю розташований за межами Московської кільцевої автомобільної дороги, за 37 км на північний захід від центру Москви.

Зеленоград (складається з 5 районів), вважають головним науково-виробничим центром російської електроніки та мікроелектроніки.

Відео про атаку БПЛА, вибухи і пожежу в Москві

Зауважимо, що в інтернеті були оприлюднені численні кадри про сьогоднішню дронову атаку і ситуацію в Москві. Зокрема, багато відео та фото з'явилися вже вранці, зняті з різних локацій у столиці РФ.

На кадрах показані моменти прольоту безпілотників у небі Москви, вибух БПЛА, вочевидь в результаті роботи ППО, а також момент падіння дрона на територію технопарку "Елма", послідуючим вибухом та пожежею.

Російське видання "Астра" висловлює припущення, що цей технопарк міг бути атакований. Згідно з даними з відкритих джерел, основними видами діяльності технопарку "Елма" (його загальна площа складає 60 тисяч метрів квадратних_ є виробництво виробів електронної техніки, випуск контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки, сфера інформаційних технологій тощо.

"Гучна ніч" у Москві й атака дронів у Підмосков'ї

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 28 травня у кількох містах в Підмосков'ї лунали вибухи через роботу ППО на тлі атаки безпілотників. Місцева влада заявляла про нібито збиття БПЛА, які летіли у бік Москви.

Була призупинена робота московських аеропортів: "Домодєдово", "Внуково" та "Жуковський".

Про вибухи повідомляли, зокрема, у Подольську, Троїцьку та Раменському в Московській області.