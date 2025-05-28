ua en ru
Ср, 28 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Москві через масштабну атаку дронів розбитий технопарк, сталася пожежа

Москва, Росія, Середа 28 травня 2025 05:51
UA EN RU
У Москві через масштабну атаку дронів розбитий технопарк, сталася пожежа Фото: у Москві спаланула пожежа на тлі атаки БПЛА (t.me/mchs_official)
Автор: Володимир Костирін

У Москві протягом сьогоднішньої ночі, 28 травня, лунали вибухи на тлі роботи ППО через безпілотники. В результаті повітряної атаки у Зеленограді сталася пожежа на території технопарку, будівля його була пошкоджена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Astra" та Telegram-канал мера Москви Сергія Собяніна.

Зазначимо, що про "відбиття" атаки дронів, які "летіли на Москву", мер столиці країни-агресора розповідав у період - приблизно пів на першу ночі і до пів на п'яту ранку.

За словами Собяніна, загалом ситами і засобами ППО начебто було збито 33 безпілотники.

При цьому він неодноразово вказував, що попередньо "серйозних пошкоджень та постраждалих немає", і що "на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб".

Також він зробив таке саме повідомлення щодо наслідків з уточненням щодо Зеленограда.

Довідково: Зеленоград є одним з дванадцяти округів столиці країни агресора. Він повністю розташований за межами Московської кільцевої автомобільної дороги, за 37 км на північний захід від центру Москви.

Зеленоград (складається з 5 районів), вважають головним науково-виробничим центром російської електроніки та мікроелектроніки.

Відео про атаку БПЛА, вибухи і пожежу в Москві

Зауважимо, що в інтернеті були оприлюднені численні кадри про сьогоднішню дронову атаку і ситуацію в Москві. Зокрема, багато відео та фото з'явилися вже вранці, зняті з різних локацій у столиці РФ.

На кадрах показані моменти прольоту безпілотників у небі Москви, вибух БПЛА, вочевидь в результаті роботи ППО, а також момент падіння дрона на територію технопарку "Елма", послідуючим вибухом та пожежею.

Російське видання "Астра" висловлює припущення, що цей технопарк міг бути атакований.

Згідно з даними з відкритих джерел, основними видами діяльності технопарку "Елма" (його загальна площа складає 60 тисяч метрів квадратних_ є виробництво виробів електронної техніки, випуск контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки, сфера інформаційних технологій тощо.

"Гучна ніч" у Москві й атака дронів у Підмосков'ї

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 28 травня у кількох містах в Підмосков'ї лунали вибухи через роботу ППО на тлі атаки безпілотників. Місцева влада заявляла про нібито збиття БПЛА, які летіли у бік Москви.

Була призупинена робота московських аеропортів: "Домодєдово", "Внуково" та "Жуковський".

Про вибухи повідомляли, зокрема, у Подольську, Троїцьку та Раменському в Московській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва Пожежа Вибухи Атака дронів
NEWS
РФ збирає сили. Що відбувається на Сумщині та де просунувся ворог (карти)
РФ збирає сили. Що відбувається на Сумщині та де просунувся ворог (карти)
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів