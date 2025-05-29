В Подмосковье снова прогремели взрывы из-за атаки дронов, закрыт аэропорт

В районе Москвы и области (РФ) в ночь на 29 мая были слышны взрывы на фоне работы ПВО из-за фиксации беспилотников. Была приостановлена работа московского аэропорта "Внуково".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина , российские паблики и издание "Astra ".

Отметим, что данные взрывы в Подмосковье раздаются после массированной дроновой атаки прошлой ночью, когда "громко" было в разных районах Московской области и в частности в столице РФ.

Этой ночью, по данным российских пабликов, на взрывы жаловались жители Одинцово (административный центр Одинцовского района Московской области), а также громко было в городе Апрелевка (в Наро-Фоминском городском округе Московской области) и в городе Звенигород (тоже в составе Одинцовского района).

Как пишет Telegram-канал Mash, в регионе на фоне этих взрывов якобы фиксировали беспилотники, которые пропагандисты уже утвердительно назвали украинскими.

Кроме того, в "Росавиации" заявили о введении в московском аэропорту "Внуково" так называемого плана "Ковер" якобы из-за воздушной угрозы. Росмедиа сообщают, что было задержано на вылет 14 рейсов, и 20 - на прилет.

Как заявил московский мэр в своей заметке в Telegram около двух часов ночи, силами ПВО якобы была "отражена" атака 3 БПЛА, которые "атаковали Московский регион".

Он также рассказывает, что предварительно "серьезных повреждений и пострадавших нет", и что "на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Кроме того, Собянин позже заявил, что "в результате отражения атаки вражеского беспилотника серьезных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского по предварительной информации нет".

Такое заявление мэра столицы РФ прозвучало на фоне сообщений в сети о повреждении дома в ЖК "Миракс Парк" на юго-западе Москвы, который якобы задел беспилотник.

"Взрывная ночь" в Москве и Подмосковье 28 мая

Напомним, минувшей ночью, 28 мая, в нескольких городах в Подмосковье раздавались взрывы из-за работы ПВО на фоне атаки беспилотников. Местные власти заявляли о якобы сбитии БПЛА, которые "летели в сторону Москвы".

Была приостановлена работа нескольких московских аэропортов, в частности "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский". О взрывах сообщали, в частности, в Подольске, Троицке и Раменском в Московской области.

Также сообщалось, что в Москве из-за масштабной атаки дронов был разбит технопарк в Зеленограде, и там произошел пожар.

Кроме того, под утро в среду стало известно, что в Московской области из-за атаки БПЛА в городе Дубна было поражено предприятие по производству дронов - завод "Кронштадт".

Уже днем 28 мая в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что той ночью Силы обороны Украины успешно поразили ряд важных объектов ВПК в Московской области, а именно: