ua en ru
Чт, 29 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Подмосковье снова прогремели взрывы из-за атаки дронов, закрыт аэропорт

Четверг 29 мая 2025 02:32
UA EN RU
В Подмосковье снова прогремели взрывы из-за атаки дронов, закрыт аэропорт Иллюстративное фото: в Московской области заявили о взрывах из-за дронов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В районе Москвы и области (РФ) в ночь на 29 мая были слышны взрывы на фоне работы ПВО из-за фиксации беспилотников. Была приостановлена работа московского аэропорта "Внуково".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина, российские паблики и издание "Astra".

Отметим, что данные взрывы в Подмосковье раздаются после массированной дроновой атаки прошлой ночью, когда "громко" было в разных районах Московской области и в частности в столице РФ.

Этой ночью, по данным российских пабликов, на взрывы жаловались жители Одинцово (административный центр Одинцовского района Московской области), а также громко было в городе Апрелевка (в Наро-Фоминском городском округе Московской области) и в городе Звенигород (тоже в составе Одинцовского района).

Как пишет Telegram-канал Mash, в регионе на фоне этих взрывов якобы фиксировали беспилотники, которые пропагандисты уже утвердительно назвали украинскими.

Кроме того, в "Росавиации" заявили о введении в московском аэропорту "Внуково" так называемого плана "Ковер" якобы из-за воздушной угрозы. Росмедиа сообщают, что было задержано на вылет 14 рейсов, и 20 - на прилет.

Как заявил московский мэр в своей заметке в Telegram около двух часов ночи, силами ПВО якобы была "отражена" атака 3 БПЛА, которые "атаковали Московский регион".

Он также рассказывает, что предварительно "серьезных повреждений и пострадавших нет", и что "на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Кроме того, Собянин позже заявил, что "в результате отражения атаки вражеского беспилотника серьезных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского по предварительной информации нет".

Такое заявление мэра столицы РФ прозвучало на фоне сообщений в сети о повреждении дома в ЖК "Миракс Парк" на юго-западе Москвы, который якобы задел беспилотник.

В Подмосковье снова прогремели взрывы из-за атаки дронов, закрыт аэропорт

"Взрывная ночь" в Москве и Подмосковье 28 мая

Напомним, минувшей ночью, 28 мая, в нескольких городах в Подмосковье раздавались взрывы из-за работы ПВО на фоне атаки беспилотников. Местные власти заявляли о якобы сбитии БПЛА, которые "летели в сторону Москвы".

Была приостановлена работа нескольких московских аэропортов, в частности "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский". О взрывах сообщали, в частности, в Подольске, Троицке и Раменском в Московской области.

Также сообщалось, что в Москве из-за масштабной атаки дронов был разбит технопарк в Зеленограде, и там произошел пожар.

Кроме того, под утро в среду стало известно, что в Московской области из-за атаки БПЛА в городе Дубна было поражено предприятие по производству дронов - завод "Кронштадт".

Уже днем 28 мая в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что той ночью Силы обороны Украины успешно поразили ряд важных объектов ВПК в Московской области, а именно:

  • АО "Кронштадт" в городе Дубна (согласно данным Генштаба, он специализируется на беспилотных авиационных системах. В частности, здесь изготавливают наземные комплексы управления и БПЛА),
  • завод "Радуга" в городе Дубна (данные источников РБК-Украина),
  • АО "Ангстрем" в Московской области (в Генштабе рассказали, что компания разрабатывает и производит микроэлектронную компонентную базу, которая широко используется предприятиями ВПК РФ),
  • комбинат "Дмитровский" в Ивановской области РФ (предприятие производит органические химические вещества - компоненты взрывчатки и порохов, а также добавки к ракетному и авиационному топливу).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Москва Подмосковье Взрывы Атака дронов
NEWS
Четкий дедлайн? В ОП объяснили слова Зеленского об окончании войны до июня 2026-го
Четкий дедлайн? В ОП объяснили слова Зеленского об окончании войны до июня 2026-го
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам