У Підмосков'ї над військовою технікою помітили дрони. Операторів нібито затримали

РосЗМІ заявляють, що інцидент стався у місті Хімки у Підмосков'ї ввечері напередодні.

"За нашими даними, жителі ЖК "П'ятницькі луки" переполошилися напередодні ввечері, побачивши в небі на висоті приблизно 300 метрів три безпілотники, і викликали поліцію", - кажуть росіяни.

Поліція нібито знайшли операторів, які запустили саморобні дрони. Ними виявилися двоє жителів Москви 39 та 47 років. Чоловіки стверджували, що зробили дрони для окупантів, які воюють в Україні. За їх словами, деякі деталі вони надрукували на 3D-принтері, а інші придбали у Китаї.

"Безпілотники тестували, щоб перевірити, як вони працюють, та переслати їх у зону СВО. Для чого запустили їх саме над військовою технікою, пояснити не змогли", - йдеться у повідомленні.

Дрони у Росії

У Росії все частіше скаржаться на дрони, які нібито атакують цивільні та військові об'єкти, а також інфраструктуру. За словами росіян, безпілотники почали виявляти не лише у прикордонних областях, але й у Москві та віддалених від України регіонах.

Так, в ніч на 3 травня невідомі дрони атакували Кремль. Росіяни звинуватили Україну та назвали інцидент "замахом на Путіна". Україна офіційно заявила, що не стоїть за атакою, оскільки першочерговим завданням є звільнення власної території.

Також цієї ночі росіяни заявили про "атаку дронів" у Бєлгородській області. РосЗМІ стверджують, що були пошкоджені два автомобілі МВС та одну машину Росгвардії.

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