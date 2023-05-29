У Бєлгородській області РФ скаржаться на атаки дронів: пошкоджені автівки МВС і Росгвардії

У Бєлгородській області (РФ) пролунали вибухи у низці населених пунктів. Попередньо, було здійснено атаку безпілотниками на прикордонний пункт, а також автомобілі МВС та Росгвардії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві паблики та росЗМІ.

За даними Telegram-каналів "Білгородський інформатор" та "Baza", в регіоні на території прикордонного переходу "Шебекіно" у неділю зафіксовано атаку дрона-камікадзе, який вибухнув на території прикордонного переходу. Внаслідок руйнувань та постраждалих немає.

"Крім того, ще два дрони камікадзе атакували село Нова Таволжанка Бєлгородської області. Внаслідок вибухів пошкоджено два автомобілі МВС та одну машину Росгвардії", - йдеться у публікації.

Як розповів губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, під обстріл потрапило село Муром Шебекінського округу. Теж без постраждалих.

За словами російського чиновника, з дрона атаковано зерносховище сільгосппідприємства. Крім того, у селі було пошкоджено лінію електропередачі.

Пізніше він дописав у своєму Telegram, що у Шебекіно осколками снарядів пошкоджено паркан та споруди одного з підприємств, і на території сталося загоряння.

Також повідомляється про "приліт" у селі Безлюдівка на територію бази відпочинку, та потрапляння снаряда в один із корпусів, внаслідок чого виникло задимлення.

А ще у селі Білянка на парашуті було спущено "невідомий предмет", після чого місце оточили, і працювала слідча група.

Вибухи в Бєлгородській області

Останніми днями в російській Бєлгородській області повідомляють про вибухи, обстріли та пожежі. Зокрема, у суботу в місті Шебекіно лунали вибухи, а служба надзвичайних ситуацій розсилала попередження про обстріл міста кілька разів на день

Губернатор російського регіону Гладков розповідав, що сам потрапив під обстріл у місті Шебекіно, а також заявляв, що 27 травня снаряди потрапили до двох великих підприємств, спричинивши пожежу.

Перед тим вночі в селищі Майське пролунав вибух, і росЗМІ повідомляли про скинуту з дрона вибухівку на будівлю МВС, а до того повідомлялося про обстріл Шебекіно. 26 травня губернатор Бєлгородської області розповів, що в селі Попівка з БПЛА було скинуто два вибухові пристрої, один з яких здетонував.

Нагадаємо, що легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус" заявили про операцію в Білгородській області щодо звільнення регіону від путінського режиму.