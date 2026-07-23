Зазначається, що ворожий літак впав у районі Москви-ріки.

Стверджується, що пілот встиг катапультуватися і ніхто не постраждав.

Про причини падіння російського літака наразі нічого не відомо.

Фото: у Підмосков'ї розбився військовий літак Су-57 (соцмережі)

Що відомо про російський винищувач

Су-57 - російський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, розроблений компанією "Сухой". Його перший політ відбувся у 2010 році, а серійне виробництво стартувало лише через кілька років після затримок у програмі.

Літак призначений для завоювання переваги в повітрі та завдання ударів по наземних і морських цілях. Росія заявляє, що Су-57 нібито має технології малопомітності (стелс), сучасну авіоніку та здатний застосовувати широкий спектр керованого озброєння.

Водночас західні експерти неодноразово ставили під сумнів реальний рівень його малопомітності та темпи виробництва.