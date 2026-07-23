Отмечается, что вражеский самолет упал в районе Москвы-реки.

Утверждается, что пилот успел катапультироваться и никто не пострадал.

О причинах падения российского самолета пока ничего не известно.

Фото: в Подмосковье разбился военный самолет Су-57 (соцсети)

Что известно о российском истребителе

Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Его первый полет состоялся в 2010 году, а серийное производство стартовало спустя всего несколько лет после задержек в программе.

Самолет предназначен для завоевания преимущества в воздухе и нанесения ударов по наземным и морским целям. Россия заявляет, что Су-57 якобы обладает технологиями малозаметности (стелс), современной авионикой и способен применять широкий спектр управляемого вооружения.

В то же время западные эксперты неоднократно подвергали сомнению реальный уровень его малозаметности и темпы производства.