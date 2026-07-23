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У Підмосков'ї розбився військовий літак Су-57

13:30 23.07.2026 Чт
2 хв
Пілот встиг катапультуватися
aimg Валерій Ульяненко
У Підмосков'ї розбився військовий літак Су-57 Фото: у Росії розбився військовий літак Су-57 (соцмережі)
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У Підмосков'ї під час тренувального польоту розбився винищувач Су-57.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

Зазначається, що ворожий літак впав у районі Москви-ріки.

Стверджується, що пілот встиг катапультуватися і ніхто не постраждав.

Про причини падіння російського літака наразі нічого не відомо.

У Підмосков'ї розбився військовий літак Су-57Фото: у Підмосков'ї розбився військовий літак Су-57 (соцмережі)

Що відомо про російський винищувач

Су-57 - російський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, розроблений компанією "Сухой". Його перший політ відбувся у 2010 році, а серійне виробництво стартувало лише через кілька років після затримок у програмі.

Літак призначений для завоювання переваги в повітрі та завдання ударів по наземних і морських цілях. Росія заявляє, що Су-57 нібито має технології малопомітності (стелс), сучасну авіоніку та здатний застосовувати широкий спектр керованого озброєння.

Водночас західні експерти неодноразово ставили під сумнів реальний рівень його малопомітності та темпи виробництва.

Нагадаємо, нещодавно українські воїни знищили російський винищувач МіГ-29 прямо на аеродромі в Курській області. Крім того, під ударом опинився зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Раніше спецпризначенці Центру спеціального призначення Нацгвардії "Омега" знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму.

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