ua en ru
Чт, 23 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Подмосковье разбился военный самолет Су-57

13:30 23.07.2026 Чт
1 мин
Пилот успел катапультироваться
aimg Валерий Ульяненко
В Подмосковье разбился военный самолет Су-57 Фото: в России разбился военный самолет Су-57 (соцсети)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В Подмосковье во время тренировочного полета разбился истребитель Су-57.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

Отмечается, что вражеский самолет упал в районе Москвы-реки.

Утверждается, что пилот успел катапультироваться и никто не пострадал.

О причинах падения российского самолета пока ничего не известно.

В Подмосковье разбился военный самолет Су-57Фото: в Подмосковье разбился военный самолет Су-57 (соцсети)

Что известно о российском истребителе

Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Его первый полет состоялся в 2010 году, а серийное производство стартовало спустя всего несколько лет после задержек в программе.

Самолет предназначен для завоевания преимущества в воздухе и нанесения ударов по наземным и морским целям. Россия заявляет, что Су-57 якобы обладает технологиями малозаметности (стелс), современной авионикой и способен применять широкий спектр управляемого вооружения.

В то же время западные эксперты неоднократно подвергали сомнению реальный уровень его малозаметности и темпы производства.

Напомним, недавно украинские воины уничтожили российский истребитель МиГ-29 прямо на аэродроме в Курской области. Кроме того, под ударом оказался зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Ранее спецназовцы Центра специального назначения Нацгвардии "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация
Новости
Для достижения мира в Украине нужны "новые идеи", - Рубио
Для достижения мира в Украине нужны "новые идеи", - Рубио
Аналитика
Цена жизни. Сколько на самом деле стоит жить в крупнейших городах Украины
Катерина Гончарова, Василина Копытко Цена жизни. Сколько на самом деле стоит жить в крупнейших городах Украины