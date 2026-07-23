В Подмосковье разбился военный самолет Су-57
В Подмосковье во время тренировочного полета разбился истребитель Су-57.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.
Отмечается, что вражеский самолет упал в районе Москвы-реки.
Утверждается, что пилот успел катапультироваться и никто не пострадал.
О причинах падения российского самолета пока ничего не известно.
Фото: в Подмосковье разбился военный самолет Су-57 (соцсети)
Что известно о российском истребителе
Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Его первый полет состоялся в 2010 году, а серийное производство стартовало спустя всего несколько лет после задержек в программе.
Самолет предназначен для завоевания преимущества в воздухе и нанесения ударов по наземным и морским целям. Россия заявляет, что Су-57 якобы обладает технологиями малозаметности (стелс), современной авионикой и способен применять широкий спектр управляемого вооружения.
В то же время западные эксперты неоднократно подвергали сомнению реальный уровень его малозаметности и темпы производства.
Напомним, недавно украинские воины уничтожили российский истребитель МиГ-29 прямо на аэродроме в Курской области. Кроме того, под ударом оказался зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Ранее спецназовцы Центра специального назначения Нацгвардии "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.