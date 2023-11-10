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У Підмосков'ї потужна пожежа: чорний дим видно здалеку (відео)

Фото: у Підмосков'ї 10 листопада спалахнула потужна пожежа (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа спалахнула у російському Підмосков'ї зранку 10 листопада. Чорний дим через загоряння видно здалеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як зазначається у мережі, у Ленінському міському окрузі поблизу Москви горить склад. Він належить компанії "Газдевайс", яка займається виробництвом лічильників газу.

Російське МНС повідомило, що вогонь охопив 2 тисяч квадратних метрів. Станом на 8:00 пожежу локалізувала. Вогонь гасять 90 пожежників та 29 одиниць техніки. Російські ЗМІ стверджують, що постраждалих немає.

На опублікованих у мережі кадрах можна побачити, що пожежа у Підмосков'ї досить потужна. Чорний дим видно з різних частин міста.

 

Пожежі в Росії

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Так, нещодавно палало у Курську, але причини пожежі невідомі. У місті помітили стовп чорного диму.

Також у російському Ростові-на-Дону горів склад. У мережі повідомляли, що вогонь не могли довго загасити, бо пожежним машинам не вистачало запасу води.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяМоскваПожежа