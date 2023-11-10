RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Подмосковье мощный пожар: черный дым виден издалека (видео)

Фото: в Подмосковье 10 ноября вспыхнул мощный пожар (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар вспыхнул в российском Подмосковье утром 10 ноября. Черный дым из-за возгорания виден издалека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как отмечается в сети, в Ленинском городском округе вблизи Москвы горит склад. Он принадлежит компании "Газдевайс", занимающейся производством счетчиков газа.

Российское МЧС сообщило, что огонь охватил 2 тысячи квадратных метров. По состоянию на 8:00 пожар локализировали. Огонь тушат 90 пожарных и 29 единиц техники. Российские СМИ утверждают, что пострадавших нет.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, что пожар в Подмосковье достаточно мощный. Черный дым виден из разных частей города.

 

Пожары в России

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто вспыхивают как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, военных объектах, заводах и т.п.

Так, недавно пылало в Курске, но причины пожара неизвестны. В городе был замечен столб черного дыма.

Также в российском Ростове-на-Дону горел склад. В сети сообщалось, что огонь не могли долго потушить, потому что пожарным машинам не хватало запаса воды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМоскваПожар