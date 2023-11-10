В Подмосковье мощный пожар: черный дым виден издалека (видео)

Как отмечается в сети, в Ленинском городском округе вблизи Москвы горит склад. Он принадлежит компании "Газдевайс", занимающейся производством счетчиков газа.

Российское МЧС сообщило, что огонь охватил 2 тысячи квадратных метров. По состоянию на 8:00 пожар локализировали. Огонь тушат 90 пожарных и 29 единиц техники. Российские СМИ утверждают, что пострадавших нет.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, что пожар в Подмосковье достаточно мощный. Черный дым виден из разных частей города.

Пожары в России

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто вспыхивают как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, военных объектах, заводах и т.п.

Так, недавно пылало в Курске, но причины пожара неизвестны. В городе был замечен столб черного дыма.

Также в российском Ростове-на-Дону горел склад. В сети сообщалось, что огонь не могли долго потушить, потому что пожарным машинам не хватало запаса воды.