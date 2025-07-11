У Підмосков'ї під ударом опинився завод з виробництва дронів "Кронштадт"

"У підмосковному Дубні БпЛА знову атакують підприємство з розробки безпілотників "Кронштадт", повідомляють місцеві жителі", - пише Astra.

Наразі українські чи російські офіційні особи жодним чином не коментували ситуацію.

Втім, окремо варто додати, що цієї ж ночі в Росії поскаржилися на масовану атаку дронів у місті Тула. Звуки вибухів лунали в у Пролетарському районі, де є великі підприємства оборонно-промислового комплексу Російської Федерації (РФ).

Окрім того, про атаку БпЛА жалілись у Липецькій області. За словами місцевого губернатора, внаслідок падіння дрона сталось займання.