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У Підмосков'ї під ударом опинився завод з виробництва дронів "Кронштадт"

Ілюстративне фото: у Підмосков'ї під ударом опинився завод з виробництва дронів "Кронштадт" (t.me/GUmchs62)
Автор: Сергій Пишкін

Безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакують підприємство з виробництва дронів "Кронштадт" у місті Дубна Московської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.

"У підмосковному Дубні БпЛА знову атакують підприємство з розробки безпілотників "Кронштадт", повідомляють місцеві жителі", - пише Astra. 

Наразі українські чи російські офіційні особи жодним чином не коментували ситуацію.

Втім, окремо варто додати, що цієї ж ночі в Росії поскаржилися на масовану атаку дронів у місті Тула. Звуки вибухів лунали в  у Пролетарському районі, де є великі підприємства оборонно-промислового комплексу Російської Федерації (РФ).

Окрім того, про атаку БпЛА жалілись у Липецькій області. За словами місцевого губернатора, внаслідок падіння дрона сталось займання. 

 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що підприємство "Кронштадт" перебувало під атакою дронів ще у кінці травня.

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